Das norwegische Spezialschiff "Höegh Esperanza" war vor zwei Tagen in Wilhelmshaven angekommen. Es soll künftig das von Tankschiffen angelieferte verflüssigte Erdgas in den gasförmigen Zustand umwandeln und in das deutsche Gasnetz einspeisen. Das soll in der kommenden Woche erstmals geschehen. Für das Schiff wurde binnen weniger Monate ein Anleger sowie eine rund 26 Kilometer lange Pipeline gebaut. Betrieben wird die Anlage vom Gasimporteuer Uniper.