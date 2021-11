Demnach lag das mittlere Brutto-Monatsgehalt sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigter im vergangenen Jahr in Westdeutschland bei 3.540 Euro. In Ostdeutschland betrug es 2.890 Euro. Menschen in Ostdeutschland verdienten damit im Mittel 22,5 Prozent weniger.

In der Textilindustrie ist demnach die Differenz mit 70 Prozent am größten. In der Autoindustrie und im Maschinenbau verdienen Beschäftigte im Osten etwa 40 Prozent weniger als ihre Kollegen im Westen. Auch bei Herstellung von IT-Gütern und in der Schifffahrt fallen die Unterschiede deutlich aus.