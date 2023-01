Laut Polizei ist der Einsatz an dem Tunnel übergeben worden. Es handle sich um eine "Rettung", die nun in den Händen von RWE und THW liege, sagte ein Polizeisprecher. Die Polizei machte zur Anzahl der verbliebenen Aktivisten zunächst keine Angaben. Oberirdisch sei man "so gut wie durch".

Der Protest erfährt bundesweit viel Unterstützung, so auch aus Sachsen. In den frühen Morgenstunden hatten sich 230 Menschen aus Dresden, darunter Mitglieder der Initiative "Parents for Future Dresden", auf den Weg nach Lützerath gemacht. Sprecherin Louise Hummel-Schröter zufolge sind die Demonstranten gegen vier Uhr morgens in vier Bussen aufgebrochen. Dabei hätte es mehr Anfragen als Plätze gegeben.



Aus Halle fuhren ebenfalls drei Busse mit Klimaschützern von "Fridays for Future" nach Lützerath. Und auch Thüringer Umweltschützer unterstützen den Protest: So hat Fridays For Future etwa in Weimar eine Demonstration auf dem Theaterplatz angekündigt.