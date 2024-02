Gestrichen ist bisher die Flugverbindung, die um 10 Uhr aus Frankfurt am Main auf dem Flughafen Leipzig/Halle landen und um 10:45 Uhr wieder in die andere Richtung abheben sollte. Am Flughafen Dresden sind die Ankünfte der Flüge aus Frankfurt am Main um 13:30 Uhr, 18:20 Uhr und 22:10 Uhr gestrichen worden. Umgekehrt heben die geplanten Flüge um 6:35 Uhr, 14:10 Uhr und 18:55 Uhr nicht ab. Außerdem fällt der Flug von München nach Dresden aus, der um 8:40 Uhr landen sollte, sowie der Flug nach München, der um 9:20 Uhr gestartet wäre.

Eine Sprecherin des Hannover Airports erklärte auf Anfrage von MDR SACHSEN-ANHALT am Dienstag, dass die Lufthansa für Mittwoch alle Verbindungen von und nach Hannover gestrichen habe. Das betreffe insgesamt 18 Flüge – vier Ankünfte aus Frankfurt am Main, fünf Ankünfte aus München sowie vier Abflüge nach Frankfurt am Main und fünf Abflüge nach München. Andere Fluggesellschaften am Standort seien vom Streik nicht betroffen. Lediglich den Flughafen Erfurt betreffen die Ausfälle nicht, denn hier fliegt regulär am Mittwoch kein Flugzeug.