Kunden der Lufthansa müssen in dieser Woche mit Behinderungen rechnen. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi rief die Bodenbeschäftigten des Konzerns bundesweit zu einem ganztägigen Warnstreik am Mittwoch auf. An dem Tag werde es zu größeren Flugausfällen und Verzögerungen kommen, kündigte die Gewerkschaft an.

Der Warnstreik beginne Mittwochmorgen um 3:45 Uhr und ende am Donnerstag um 6:00 Uhr, teilte Verdi am Montag in Berlin mit. Zum Streik aufgerufen sind rund 20.000 Beschäftigte an allen Lufthansa-Standorten, also etwa in Frankfurt am Main, Düsseldorf, Köln, Hamburg, München oder Berlin, wie Verdi weiter mitteilte. Die Bodenbeschäftigten sind auch für die Wartung der Flugzeuge zuständig und dafür, die Maschinen in die entsprechenden Positionen zu schieben.