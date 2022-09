Die Lufthansa will ihren Flugplan am Sonnabend möglichst vollständig abfliegen. Der Konzern teilte am Freitag mit, man rechne mit keinen Flugausfällen am Wochenende. Verspätungen könnten aber möglich sein. Es handelt sich um das letzte Wochenende der Schulferien in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland.



Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit hatte am Freitag zu einem 24-stündigen Flugstreik aufgerufen, nachdem Tarifverhandlungen mit der Lufthansa gescheitert waren. Die Lufthansa hatte den Streikaufruf kritisiert und die Gewerkschaft aufgefordert, an den Verhandlungstisch zurückzukehren.