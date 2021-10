Deutschland leidet der Bundesagentur für Arbeit zufolge unter einem Personalmangel, insbesondere bei Fachkräften. Der Chef der Bundesagentur, Detlef Scheele, sagte der "Welt am Sonntag", insgesamt würden etwa 1,2 Millionen Arbeitskräfte fehlen. Bei zwei Dritteln davon gehe es um Fachkräfte. In etwa 70 Berufen gebe es bereits Personalengpässe.

Nach Daten des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) werden vor allem Fachkräfte in sozialen Bereichen gesucht – Sozialpädagogen, Altenpfleger und Krankenpfleger. Doch fehlten auch Tausende Bau- und Heizungselektriker, bei Lkw-Fahrern seien rund 6.000 Stellen unbesetzt. Hier müssten Gegenmaßnahmen ergriffen werden, hieß es vom Institut, andernfalls drohten Zustände wie Großbritannien. Dort war es zuletzt wegen fehlender Fahrer von Tanklastern zu Treibstoffengpässen an Tankstellen gekommen.



Das Institut der deutschen Wirtschaft berechnet seine Werte, indem es die bei der Bundesagentur für Arbeit gemeldeten Jobs und Arbeitslosen mit passenden Qualifikationen in Relation setzt. Die Differenz wird als Fachkräftelücke ausgewiesen. Oft passen Ausschreibungen und potenzielle Interessenten jedoch nicht zusammen – etwa wegen räumlicher Distanzen oder anderer Hürden.