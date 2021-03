Industrie warnt Warum Plastik plötzlich knapp wird

In den meisten Berichten über Plastik geht es darum, dass zu viel davon im Umlauf ist. Erwähnt werden oft gigantische Plastikteppiche im Meer und Mikroplastik im menschlichen Körper. Um so überraschender ist es, wenn die Industrie nun vor einem Plastikmangel warnt. Was steckt dahinter?