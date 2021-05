Zimmermeister Thorsten Schmidt Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Es sei auch niemand in der Lage, eine Aussage zu treffen, ob die Preise wieder sinken, beibehalten oder in Zukunft noch steigen werden.



Manche Bestellung wird derzeit erst nach Monaten geliefert. Handwerker geraten in Schwierigkeiten, weil sie in ihren Angeboten feste Holzpreise zugesagt haben. Auf den Mehrkosten bleiben nun viele sitzen.



Und nicht nur Holz werde immer teurer, sagt Susann Stein vom Bauindustrieverband Ost: "Mittlerweile müssen wir in fast allen Bereichen über Baustoffmangel oder steigende Baustoffpreise klagen." Das betreffe einerseits Baustahl, aber ebenso Kupfer, Bitumen oder auch Dämmstoffe.