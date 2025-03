Die Stimmung in der Branche sei durchwachsen, sagt auf der Messe Oliver Köhn vom ostdeutschen Verband der Maschinen- und Anlagenbauer. Die Auftragsbücher seien längst nicht mehr so gut gefüllt wie noch vor einigen Jahren. "Das hat aber vor allem mit einer sehr schwachen Inlandsnachfrage zu tun. Also, die ausländischen Märkte tragen uns im Moment noch durch die raue See. Aber insgesamt ist die Konjunktur sehr schwierig und wir spüren das – die Aufträge werden weniger."