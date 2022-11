Was haben Fernseher und FFP2-Masken gemeinsam? Auf den ersten Blick nicht viel. Auf den zweiten auch nicht. Und doch wird beides von derselben Firma in einer Stadt produziert, die schon zu DDR-Zeiten für Fernsehtechnik stand: bei Technisat in Staßfurt. Als zu Beginn der Pandemie Masken knapp waren, investierte das Unternehmen in passende Maschinen. Seither habe man die Masken stetig weiterentwickelt.