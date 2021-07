Die Kammern wünschen sich bei künftigen Projekten sogenannte Preisgleitklauseln. Dann könnten die Handwerker steigende Materialpreise weitergeben. Doch was sind das eigentlich für Handwerker, die in den vergangenen Wochen noch Material hatten? Es sind Dachdecker wie Andreas Schmuck aus Zella-Mehlis. Als er hörte, das Holz wird knapp, sorgte er vor: "Also wir haben relativ schnell den Hörer in die Hand genommen, haben unsere Lieferanten angerufen und haben uns alle gängigen Holzgrößen, die wir benötigen, um unsere Bauvorhaben abzuwickeln, auf den Hof gepackt." Man habe den ganzen Hof mit Holz vollstehen gehabt.