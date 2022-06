In der Erhebung von MDRfragt sind klassische Medien mit 64 Prozent bei den 16- bis 29-Jährigen auf Platz 1 der genutzten Informationsangebote für die Berufswahl. Es folgen Unternehmen (52 Prozent), soziale Medien (50 Prozent), Freunde (50 Prozent) und die Familie (48 Prozent). Das Angebot der Bundesagentur für Arbeit wird von jedem Dritten in Anspruch genommen. Am seltensten nutzen die Teilnehmenden die Schule (21 Prozent) bzw. das Berufsinformationszentrum (17 Prozent).

