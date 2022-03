Sollten wir in Anbetracht des Krieges in der Ukraine die Energie-Einfuhr aus Russland aktuell stoppen? Über diese Frage wird derzeit viel diskutiert in Deutschland. Mehr als zwei Drittel der MDRfragt-Mitglieder, die sich an der Befragung beteiligt haben, sind gegen ein solches Energie-Embargo gegen Russland.