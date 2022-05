Da ich in einem Fahrradfachgeschäft im Verkauf und in der Werkstatt tätig bin, spüre ich die Auswirkungen unterbrochener Lieferketten unmittelbar. Lieferzeiten von bis zu zwei bis drei Jahren oder länger für Teile und Fahrräder gab es vor Corona und nun auch dem Krieg in der Ukraine nicht.

Stefan P., 47 Jahre, Halle