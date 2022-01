MDRfragt Energiepreise: Wie sollen wir uns das noch leisten?

Hauptinhalt

Die Energiepreise sind laut Vergleichsportalen so hoch wie nie und Experten befürchten: In diesem Jahr könnten die Kosten für Strom und Heizung nochmals anziehen. Die Regierung will nun unter anderem mit Zuschüssen für Geringverdiener aushelfen - aber reicht das? Machen Sie mit und werden Sie Teil der MDRfragt-Gemeinschaft – so wie bereits mehr als 50.000 Menschen aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen!