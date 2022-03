MDRfragt Neue Befragung zu steigenden Energie- und Spritpreisen: Wie sollen wir das noch bezahlen?

Angesichts des Leids der Menschen im Kriegsgebiet sind wir in Deutschland ohne Zweifel in einer sicheren Situation. Aber auch wir bekommen die Auswirkungen des Krieges zu spüren: beim Heizen, beim Tanken und teilweise auch schon beim Einkaufen. Die Preise sind in vielen Bereichen bereits extrem angestiegen - wie es weiter geht, ist unklar. Sagen Sie uns Ihre Meinung dazu und machen mit bei MDRfragt!