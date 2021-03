MDRfragt - das Meinungsbarometer für Mitteldeutschland Neue Befragung: Weit gekommen oder weit zurück - wo stehen wir in Mitteldeutschland?

2021 ist ein Superwahljahr in Mitteldeutschland: Neben dem Bundestag werden in Sachsen-Anhalt und in Thüringen auch neue Landtage gewählt. Klar, Corona ist gerade das bestimmende Thema. Aber was gibt es darüber hinaus in der Region zu tun? Wie steht es um Löhne, Wälder und die medizinische Versorgung auf dem Land? Wird der Kohleausstieg eher Nachteile oder eher Chancen bringen? Kurzum: Was muss die Politik in Ihren Augen anpacken? Machen Sie mit bei MDRfragt!