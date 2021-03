Deutschlands größter Elektronikhändler Mediamarkt-Saturn will bis zu 1.000 Arbeitsplätze streichen. Wie die Geschäftsführung in einem Brief an die Mitarbeiter mitteilte, sollen 13 Märkte voraussichtlich bis zum Herbst 2022 geschlossen werden. Die betroffenen Standorte ließen sich auf Dauer nicht wirtschaftlich betreiben. Um welche Standorte es sich handelt, wurde nicht gesagt.