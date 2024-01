E inen deutlichen Anstieg verzeichnete die Bundesbank 2023 auch bei gefälschten Münzen. Fast 115.900 Stück wurden aus dem Verkehr gezogen, ein Jahr zuvor waren es nur knapp 73.400. Die Bundesbank erklärt dies vor allem damit, dass einige Unternehmen über längere Zeit verdächtiges Hartgeld sammelten und erst im vergangenen Jahr bei der Bundesbank einreichten. Zudem tauchten vermehrt gefälschte 2-Euro-Münzen auf. In Europa insgesamt stieg die Zahl der sichergestellten Euro-Blüten im vergangenen Jahr ebenfalls deutlich – um rund 24 Prozent auf 467.000 an. Das Schadensvolumen erhöhte sich laut Bundesbank im Jahresvergleich von 21,5 Millionen Euro auf 25 Millionen Euro.

Trotz der deutlich gestiegenen Zahl an Fälschungen sei das Risiko für Normalbürger, mit Falschgeld in Berührung zu kommen, nach wie vor gering, so Burkhard Balz weiter. Im Schnitt kamen im Jahr 2023 in Deutschland sieben falsche Banknoten auf 10.000 Einwohner.