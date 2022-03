Sommerurlaub Wieder mehr Flugverkehr in Mitteldeutschland

Seit Sonntag gelten die Sommerflugpläne und von einigen Flughäfen bieten wieder fast so viele Ziele an wie vor Corona. Die Nachfrage nach Flugreisen zieht wieder deutlich an. Bis wieder Normalität bei den Flugreisen einkehrt, dauert es aber wohl noch eine Weile.