Der April liege dabei etwa auf dem März-Niveau, sagt Müller. Die meisten insolventen Unternehmen seien allerdings eher klein: "Deswegen ist es volkswirtschaftlich relevanter, auf die Zahl der betroffenen Jobs zu schauen. Hier sehen wir einen deutlichen Anstieg. Wenn man die Zahl der von Insolvenz betroffenen Jobs in den letzten sechs Monaten mit dem Durchschnitt aus den Jahren vor der Corona-Pandemie vergleicht, haben wir hier ein Plus von einem Drittel", sagt Müller.

Die Zahl der Insolvenzen für sich genommen seien als Indikator wenig aussagekräftig, sagt auch Cornelius Plaul vom Institut für Mittelstands- und Regionalentwicklung in Dresden. Er verweist auf die staatlichen Corona- und Energiehilfen, die die Zahlen der Pleiten in den zurückliegenden Jahren erheblich gedrückt haben: "So liegen die Insolvenzen jetzt ein Fünftel bis ein Sechstel unter dem Niveau von 2018, was aber wiederum ein sehr konjunkturstarkes Jahr war. Das heißt: Der Vergleich ist hier sehr schwierig."