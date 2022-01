In Leipzigs höchstem Restaurant, dem Panorama-Tower, bereitet Christian Wohlschläger den Abend vor. Der Oberkellner deckt Tische und sortiert Speisekarten. Die Reservierungsliste für den Abend sei gut gefüllt. Er ist froh, hier und heute arbeiten zu dürfen, denn wegen der Corona-Pandemie sind Gäste schon seit zwei Jahren rar.

Wohlschläger ist auf 50 Prozent Kurzarbeit. Am Anfang der Pandemie habe er die Kurzarbeit noch weggelächelt: "Man dachte: Ach, so doll wird es einen nicht treffen. Aber du hast schon einige Einbußen. Man hat das zwischendurch mal ein bisschen aufgestockt. Das war hilfreich, aber es fehlt schon einiges an Geld. Vor allem das Trinkgeld, wovon wir Restaurant-Fachleute natürlich auch leben."