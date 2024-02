Naunhof ist kein Einzelfall. Zum Jahreswechsel traf es eine Pflegekette aus Zerbst. Auch in Riesa ging ein Heim pleite. Laut pflegemarkt.com machten vergangenes Jahr bundesweit 66 Pflegeheime zu. Dafür gebe es viele Gründe, sagt Markus Sutorius von der Bundesinteressenvertretung für alte und pflegebetroffene Menschen: "Der erste Grund ist tatsächlich die Kostenerhöhung, die solche Pflegeeinrichtungen in den letzten Jahren mitmachen mussten. Das lag zum einen daran, dass Pflegeeinrichtungen seit September vorletzten Jahres nach Tarif bezahlen müssen. Wenn Sie das also nicht getan haben, dann haben sie eine massive Personalkostensteigerung gehabt in der Zwischenzeit." Außerdem seien die Kosten für Strom, Wärme und Essen gestiegen.