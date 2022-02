Am größten ist das Problem seit Jahren in Sachsen-Anhalt, wo 2020 insgesamt fast 11.000 Kundinnen und Kunden der Strom abgedreht wurde. In keinem Bundesland waren anteilig mehr Haushalte betroffen: nämlich 0,7 Prozent aller Verbraucherinnen und Verbraucher. Das zeigen Zahlen der Bundesnetzagentur. In Sachsen waren demnach 0,5 Prozent der Verbraucherinnen und Verbraucher betroffen, in Thüringen 0,4 Prozent.