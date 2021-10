Branchen-Umfrage Touristisches Gastgewerbe mit Umsatz über Vorkrisen-Niveau

Der inländische Tourismus bescherte in den vergangen Wochen dem Gastgewerbe ein sehr gutes Geschäft. Im September war der Umsatz in vorwiegend touristisch geprägten Hotels und Gaststätten für den zweiten Monat in Folge besser als in den Vergleichsmonaten des Vorkrisenjahres 2019. Geschäfts- und Tagungshotels sowie Diskotheken beklagen weiterhin erhebliche Umsatzeinbußen.