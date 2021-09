Preisentwicklung bei Neuvermietung Mietsteigerungen in mittelgroßen Städten auf Großstadtniveau

In einigen mittelgroßen Städten in Mitteldeutschland sind in den vergangenen 12 Monaten die Preise bei Neuvermietung stärker gestiegen als in Großstädten. Das ergab eine Auswertung des aktuellen Wohn-Index des Immobilieninstituts F+B GmbH durch die MDR-Wirtschaftsredaktion. In einigen mittelgroßen Städten (20.000 – 100.000 Einwohner) wie Wernigerode und Weimar hat das mittlerweile dazu geführt, dass Wohnungssuchende dort mit Mietpreisniveaus rechnen müssen wie in Großstädten (mehr als 100.000 Einwohner).