Die Straßenbeleuchtung birgt für viele Kommunen Sparpotenzial. Bildrechte: dpa

Den Rotstift ansetzen und Leistungen reduzieren will knapp ein Drittel der mitteldeutschen Städte. Dabei unterschieden sich die drei Länder stark. Während in keiner der thüringischen Städte Sparmaßnahmen zur Debatte stehen, werden Kürzungen in jeder fünften Stadt in Sachsen und in fast zwei Drittel der Städte in Sachsen-Anhalt geplant. Dabei geht es hauptsächlich um die Straßenbeleuchtung und Angebote in der Jugendbetreuung sowie der Seniorenarbeit.