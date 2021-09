Meinungsbarometer "MDRfragt" Jeder Zweite sieht Mangel an bezahlbarem Wohnraum als großes Problem

Fast jeder Zweite der "MDRfragt"-Teilnehmenden ist der Meinung, dass es ein großes Problem ist, bezahlbaren Wohnraum in seinem Ort zu finden. Das ergab die aktuelle Erhebung des MDR-Meinungsbarometers "MDRfragt" und des MDR-Magazins "Umschau". Die Wahrnehmung des Problems fällt in den drei mitteldeutschen Bundesländern unterschiedlich aus. Während in Sachsen-Anhalt mehr als jeder Dritte angibt, dass es schwierig ist, eine finanzierbare Bleibe zu finden, ist es in Sachsen und Thüringen jeder Zweite.