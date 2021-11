Medienberichte, nach denen Russland Gasliefermengen in diesem Jahr gekürzt habe, widerspricht Lück.

Gazprom ist der russische Gasexporteur für Westeuropa. Bildrechte: dpa

"Das ist zum Teil eine sehr eingeschränkte Beobachtung, beziehungsweise auch an der einen oder anderen Stelle eine Falschdarstellung", so der VNG-Vertriebsleiter. Nach seiner Auskunft hat Russland in diesem Jahr seine vertraglichen Verpflichtungen erfüllt: "Wir sind, wenn man das jetzt hochrechnet aufs Ende des Jahres 2021 bei denselben Lieferungen nach Westeuropa wie im Vor-Corona-Jahr 2019."