Ob die Deutschen zu wenig arbeiten, kommt auf den Blickwinkel an, sagt Timon Hellwagner. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Es sei richtig, dass die durchschnittliche Arbeitszeit pro Erwerbstätigen in Deutschland sinke.

"Gleichzeitig ist es aber so, dass wir einen Rekord an Erwerbstätigen in Deutschland haben. Es haben noch nie so viele in Deutschland gearbeitet und wir wissen auch, dass das Arbeitsvolumen, also die Summe aller gearbeiteten Stunden in Deutschland auf einem sehr hohen Niveau liegt, fast auf einem Rekordniveau."