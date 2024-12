In der ARD-Sendung Maischberger sagte CDU-Chef Merz: "Wir werden dieses Gesetz korrigieren und zwar auf den ursprünglichen Stand wieder zurückbringen. Wir werden es so wieder regeln, dass die Menschen eine eigene Entscheidung treffen können, was sie einbauen und wir werden Grenzwerte haben, dass wir in der Zeit auch CO2-frei im Haus heizen." Was würde eine solche erneute Änderung beim Heizungsgesetz bedeuten?