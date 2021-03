Die neue Sonderzahlung wird erstmals im Februar 2022 gezahlt, sie beträgt dann 18,4 Prozent eines Monatsgehalts. Zum Februar 2023 steigt diese Sonderzahlung auf 27,6 Prozent des Monatsentgelts. Der neue Tarifvertrag gilt rückwirkend zum 1. Januar 2021 und läuft am 30. September 2022 aus.



Die IG Metall hatte vier Prozent mehr Lohn gefordert. Die Metallarbeitgeber hatten jedoch auf die coronabedingte Rezession verwiesen und auf einer Nullrunde in diesem Jahr beharrt. Wie schon in der Stahlindustrie am vergangenen Wochenende wurde für 2021 schließlich eine Einmalzahlung vereinbart.