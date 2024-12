Die Solarzellen für die US-Fabrik werden in Thalheim in Bitterfeld-Wolfen hergestellt. Meyer Burger hat zudem in Hohenstein-Ernstthal in Sachsen ein Technologie- und Produkte-Center, in dem etwa Massenproduktionssysteme entwickelt werden. Im Frühjahr hat das Meyer Burger ein Werk im sächsischen Freiberg geschlossen.