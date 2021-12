Armin Eichholz: Zunächst mal will ich das ein bisschen abschichten. Wenn man den Koalitionsvertrag liest, dann ist das als politisches Ziel formuliert. Gleichzeitig sind aber auch Voraussetzungen genannt. Zwei will ich kurz aufgreifen: Wir benötigen achtzig Prozent erneuerbare Energien in der Stromerzeugung bis 2030. Und wir benötigen neue Gaskraftwerke mit bis zu vierzig Gigawatt Leistung, um die Versorgungssicherheit in Deutschland zu gewährleisten. Was das bedeutet, kann ich mir als Ingenieur kaum ausmalen.