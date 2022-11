Dem deutschen Immobilienkonzern Vonovia gehören laut Information auf der eigenen Homepage 550.000 Wohnungen in Deutschland, Schweden und Österreich. Auf Anfrage erklärte der Konzern, in Mitteldeutschland etwa 50.000 Wohnungen zu besitzen, die meisten davon in Dresden. Laut einem Artikel der Börsen-Zeitung hätte der Konzern in einer Unternehmenspräsentation verkündet, dass sich 140.000 Wohnungen aus dem Bestand für das Modell der Indexmiete eignen würden. Das Unternehmen würde in Zukunft vermehrt auf diese Mietvertragsform umschwenken. Pressesprecher Matthias Wulff erklärt dazu auf Anfrage: "Nur gut ein Prozent aller Wohnungsmietverträge von Vonovia in Deutschland beruhen aktuell auf der gesetzlichen Grundlage der Indexmiete. Ihr Anteil wird auch künftig sehr überschaubar bleiben."