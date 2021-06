Im Bundesvergleich hatten das Saarland mit 65 Prozent und Rheinland-Pfalz mit 58 Prozent die höchsten Eigentümerquoten. Dahinter folgen Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg und Bayern, wo ebenfalls mehr als die Hälfte der Einwohner in den eigenen vier Wänden leben. Zum Vergleich: In Thüringen und Sachsen-Anhalt liegt die Quote etwa 45 Prozent, in Mecklenburg-Vorpommern bei 41 Prozent und in Sachsen bei knapp 35 Prozent. Schlusslichter sind die Stadtstaaten Hamburg mit 24 und Berlin mit gut 17 Prozent.