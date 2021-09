Wasi Behzad kümmert sich um die Verspannungen der Deutschen. Der gebürtige Afghane hat in Leipzig eine Physiotherapie gegründet. Als junger Mann war er vor den Taliban geflohen, ist über Umwege nach Sachsen gekommen. Hier die Praxis zu eröffnen, selbständig in der Fremde zu sein, sei im Vergleich zu seinem sonst bewegten Leben einfach gewesen, sagt Wasi Behzad: "Ich habe mit zehn Jahren zum ersten Mal mein eigenes Geld verdient. Das war mit Drachenbasteln neben der Schule. Da habe ich 20 Stück Drachen am Tag verkauft", erzählt er. "Diese Risikobereitschaft war schon immer da. Insgesamt war es wirklich einfach. Die Unternehmensberatung war da, die Bank war da. Businessplan war da. Die Stolpersteine waren nicht so hoch."