Doch auch mit dem Erreichen der Millionen-Marke sind E-Autos auf deutschen Straßen deutlich in der Minderheit. Zum 1. April dieses Jahres waren in Deutschland 48,3 Millionen Pkw registriert, darunter gut 31 Millionen Benziner und 15 Millionen Diesel.

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer erklärte am Montag erneut, damit Deutschland seine Klimavorgaben erfülle, müssten bis 2030 bis zu 14 Millionen E-Autos auf deutschen Straßen fahren – ein Ziel, dass Wirtschaftsminister Altmaier bereits Mitte Juli ausgegeben hatte. Zugleich versprach Scheuer einen deutlichen Ausbau der Ladestationen. So solle bis Ende 2023 der nächste Schnellladepunkt überall im Land "in wenigen Minuten" erreichbar sein, erklärte Scheuer. Im vorigen Jahr hatten in Deutschland angebotene E-Autos eine durchschnittliche Reichweite von 350 Kilometern.