Nach Informationen des MDR ist im Zuge der treuhänderischen Übernahme der Raffinierie Schwedt durch die Bundesnetzagentur ein Sofortprogramm geplant. So soll Schwedt über 300 Millionen Euro erhalten, um mögliche Folgen der Umsetzung des Öl-Embargos abzumildern. Dazu soll eine zweijährige Bezahlung der Beschäftigten des PCK Schwedt gehören.

Außerdem wird der Ausbau eines LNG Terminals in der Region Rostock gefördert. Auch die Region Leuna und Burgenlandkreis soll Fördermittel in Höhe von 187 Millionen Euro für den Strukturwandel durch Ausstieg aus fossilen Energien hin zum Ausbau von Unternehmen mit erneuerbaren Energien erhalten. Am frühen Nachmittag wollen sich dazu Bundeskanzler Olaf Scholz und Wirtschaftsminister Robert Habeck äußern.