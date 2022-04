Bislang bekamen Bauarbeiter mindestens 12,85 Euro je Stunde. Egal, ob ihr Betrieb nun tarifgebunden war oder nicht. Der Schlichter hatte empfohlen, diesen Branchen-Mindestlohn bis 2024 in drei Stufen um 60 Cent zu erhöhen. Weitere Steigerungen sollten an die Inflation gekoppelt werden.

Doch für die Arbeitgeber sei das inakzeptabel gewesen, sagt Jutta Beeke, Verhandlerin für den Hauptverband der Deutschen Bauindustrie. "Zum einen führt die vorgeschlagene Erhöhung des Bau-Mindestlohns zu einer Verteuerung einfachster Tätigkeiten im Baugewerbe, die nicht zu rechtfertigen ist", sagt sie. Zum anderen stelle der Automatismus, den Branchen-Mindestlohn zukünftig an die Inflationsrate zu koppeln, eine zu große Beschränkung einer Tarifautonomie dar. "Wir würden damit zukünftige Verhandlungen quasi abschaffen."

Bei den Gewerkschaften sorgt das Nein zum Schlichterspruch dagegen für Kopfschütteln. Sachsens DGB-Chef Markus Schlimbach formuliert es so: "Ich dachte schon, die Arbeitgeber haben nicht mehr alle Latten am Zaun." 25 Jahre lang habe der Branchenmindestlohn allen Bauarbeitern eine Untergrenze garantiert, sagt Schlimbach. Das hätten die Arbeitgeber einfach in die Tonne getreten.