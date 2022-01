Einkommen Osten profitiert von Mindestlohn-Anhebung

Hauptinhalt

Bildrechte: MDR/Isabel Theis

Von 9,60 Euro auf 9,82 Euro: Zum 1. Januar 2022 ist der Mindestlohn um 22 Cent gestiegen. Im Juli soll er erneut angehoben werden, auf 10,45 Euro. Arbeitsminister Hubertus Heil will aber noch in diesem Jahr ein Wahlversprechen einlösen und den Mindestlohn auf 12 Euro setzen. Wie viele Menschen in Mitteldeutschland profitieren von den schon beschlossenen und den angekündigten Erhöhungen?