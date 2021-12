Mario Bossler leitet am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung Nürnberg die "Arbeitsgruppe Mindestlohn". Er hat mit den zwölf Euro schon mal gerechnet und kommt damit über die sogenannte Armutsschwelle. "Das ist natürlich erst einmal ein sehr abstraktes statistisches Konzept." Sobald man weniger als zwei Drittel vom mittleren Lohn in der Bevölkerung verdiene, hätte man demnach einen Armutslohn. "Und mit einem Zwölf-Euro-Mindestlohn käme man in Vollzeit auf über 2.000 Euro brutto im Monat. Und dann würde man diese Armutsschwelle überschreiten."

Diese Schwelle oder auch Niedriglohngrenze liegt derzeit bei monatlich brutto 11,05 Euro. Wer mit seinem Stundenlohn diesen Wert nicht erreicht, gilt als arm. Und das könne trotz Mindestlohn sehr schnell passieren, erklärt Mario Bossler: "Wir machen schon auch die Erfahrung, dass der Mindestlohn nicht unbedingt auch immer zum Leben reicht – insbesondere dann, wenn die Leute nicht in Vollzeit arbeiten. Wenn Personen in Teilzeit oder in Minijobs sind, ist die Lohnsumme, die am Monatsende herauskommt, dementsprechend auch geringer."