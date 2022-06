Derzeit liegt der die gesetzliche Lohnuntergrenze bei 9,82 Euro pro Stunde, zum 1. Juli steigt sie planmäßig auf 10,45 Euro. Die Koalition aus SPD, Grünen und FDP hatte sich darauf verständigt, den Mindestlohn einmalig per Gesetz anzuheben. Normalerweise wird er in einer Kommission von Vertretern von Arbeitgebern und Gewerkschaften ausgehandelt. Der staatliche Eingriff in die Höhe des Mindestlohns stößt auf Kritik in der Wirtschaft.