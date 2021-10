Reaktionen auf Sondierungspapier Mittelstand sieht Mindestlohn von zwölf Euro mit Sorge

Mehr als 1,4 Millionen Menschen in Deutschland haben dem Statistischem Bundesamt zufolge aktuell einen Job mit Mindestlohn. Eine Erhöhung auf zwölf Euro würde jedoch noch weit mehr Menschen betreffen. Allein in Sachsen geht eine Studie des Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr davon aus, dass knapp ein Drittel der Arbeitnehmer von der Erhöhung profitieren würde. Für sie wäre es sicher ein willkommenes Geschenk der neuen Regierung. Die Arbeitgeber aus Branchen, in denen oft der Mindestlohn gezahlt wird, wie der Gastronomie, Logistik oder dem Gartenbau, hingegen betrachten die geplanten Änderungen mit großen Sorgen.

Ulrich Haage, Präsident der Thüringer Gärtner, sieht besonders die kleineren Betriebe in Gefahr: "Die Gärtnereien im kleinen Ort, die haben meistens nur eine dünne Kapitaldecke. Da kann es tatsächlich so sein, wenn die wirklich ganz knapp kalkulieren müssen, dass die dann sagen: Sorry, aber mit den Bedingungen geht's nicht mehr. Und meistens läuft es dann darauf hinaus, dass die Familie der Gärtner sich erstmal selber ausbeutet und sagt, wir machen weiter, oder eben, dass sie gleich sagen, das ist nicht rentabel, wir müssen zumachen. Also die Angst habe ich definitiv schon."