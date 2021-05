Der Corona-Speck muss weg. Und so plagen sich an einem späten Vormittag zwei junge Menschen im "FitnessHouse" in Leipzig/Lindenthal. Das Studio betreibt Jörg Patzer. Nach sechseinhalb Monaten darf er nun wieder Mitglieder empfangen – vorausgesetzt, sie sind geimpft oder getestet. Die ersten drei Tage seien richtig super gewesen. Bei den Sportlern habe es viel Nachholbedarf gegeben.