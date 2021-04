2. Teil | Mitteldeutschland und die Kohle-Milliarden Frust an der Grubenkante

40 Milliarden Euro sind eine stattliche Summe. So viel lässt sich die Bundesregierung den Kohleausstieg kosten. Das Geld sollen jene Regionen erhalten, die der Ausstieg trifft: die Lausitz und das Mitteldeutsche Revier. Doch was können die Milliarden bewirken? Werden sie neue Jobs schaffen? Kommt das Geld in den betroffenen Gemeinden überhaupt an? Wir schauen auf den Frust an der Grubenkante. Denn in den Dörfern rund um die Tagebaue ist von den Staatshilfen noch nichts zu spüren.