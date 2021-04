Nun waren von der Wende 1989 alle Ostdeutschen betroffen. Der Kohleausstieg trifft nur die Reviere – allerdings in Ost und West. Die Hilfsgelder werden auf sie aufgeteilt. Und sie fließen in Raten bis 2038. Sachsen kann so jährlich 176 Millionen Euro ausgeben. Eine hübsche Summe, die allerdings tatsächlich nicht mehr ganz so sensationell klingt. Über den größten Teil der Hilfen entscheidet der Bund selbst: Insgesamt 26 Milliarden Euro will er für eigene Vorhaben nutzen. Eigentlich könne man dieses Geld deshalb nicht wirklich als Kohlehilfe bezeichnen, findet der Bürgermeister von Groitzsch, Maik Kunze. Er kritisiert, dass nun zum Beispiel Maßnahmen realisiert würden, die im Bundesverkehrswegeplan verankert seien, die der Bund aber schon viele Jahre vor sich her schiebe - von einer Legislaturperiode in die nächste.