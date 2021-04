4. Teil | Mitteldeutschland und die Kohle-Milliarden Neue Jobs für ausgekohlte Landschaften

Bildrechte: Ralf Geißler

Deutschland steigt bis 2038 aus der Kohle aus. Damit fallen in der Lausitz und im Mitteldeutschen Revier tausende Jobs weg. Doch die Bundesregierung will helfen. Sie gibt 40 Milliarden Euro, die den Strukturwandel bis 2038 unterstützen sollen. MDR AKTUELL geht der Frage nach, was dieses Geld bewirken kann. Werden dank der Fördermilliarden neue Jobs entstehen?