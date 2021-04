Wir haben so den Eindruck, das ist so eine Art Windhundrennen seitens der Kommunen. 'Wünsch Dir was', was ich gern innerhalb der Kommune hätte. Also eine koordinierte Zusammenfassung im Sinne von 'Wir machen Strukturentwicklung' aus unserem Kenntnisstand heraus passiert das momentan nicht.

Frank Großmann IHK Dresden